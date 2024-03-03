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BBC

متى يجب إخراج فدية صيام رمضان؟. أمين الفتوى يُجيب

10:59 م الأحد 03 مارس 2024

الدكتور محمود شلبي

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كتبت- داليا الظنيني:
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول هل هناك فدية عن عدم الصيام فى شهر شعبان لعدم الاستطاعة على صيامه كنافلة؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا يوجد فدية على صيام شهر شعبان، وإنما هناك فدية على عدم صيام رمضان الماضى، وكذلك يمكن اخراج الفدية من أول يوم رمضان يوم بيوم أو إخراجها متراكمة بعد الشهر الكريم".

وأضاف: "دار الإفتاء المصرية تعلن كل عام عن فدية الصيام، وتعلنها على منصاتها، وغالبًا ما تكون تكلفة وجبتين وفيها سعة على حسب الظروف المالية لكل شخص".

محمود شلبي فدية صيام رمضان صيام شعبان

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