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BBC

لن نسمح بأي تجاوز.. متحدث الوزراء: إلزام التجار بوضع السعر على 7 سلع أساسية

10:52 م الأحد 03 مارس 2024

المستشار محمد الحمصاني

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه به رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرار تنفيذي لقرارات مجلس الوزراء وبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 1 مارس، مشددًا على أن قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.

وأوضح أن هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة السعر، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولا يمكن تجاوز السعر.

وأشار إلى أنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبعة الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.

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المستشار محمد الحمصاني أسعار السلع في الأسواق رئيس الوزراء حديث القاهرة وزير التموين مجلس الوزراء

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