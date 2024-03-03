لدينا اكتفاء ذاتي.. شعبة الخضراوات: المنتجات الزراعية غير مرتبط بسعر الدولار

كتبت -داليا الظنينى:

علق حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، على تراجع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق، قائلا: "عند تراجع أسعار بعض السلع تتأثر السلع الأخرى"، مبينًا بأن الخضراوات والفاكهة غير مرتبطة بسعر الدولار.

وأضاف "نجيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأحد، أنه لا يوجد أي أزمة في الخضروات والفاكهة ولدينا اكتفاء ذاتي منها، منوهًا بأن هناك زيادة في المعروض بما يساهم في إتاحة السلع وثبات الأسعار.

وأوضح: "يجب عدم شراء السلع أكثر من الاحتياجات اليومية"، مشيرًا إلى أن المنتجات ستشهد وفرة خلال الفترة المقبلة، وهناك زيادة معروض كبيرة في الأسواق لتوفير احتياجات المواطنين.

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