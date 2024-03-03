أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة في قضية طالبة العريش

كتبت- داليا الظنيني:

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجآت جديدة في واقعة طالبة جامعة العريش نيرة الزغبي، مؤكدًا أن كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي عن تصويرها عارية غير صحيح.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن النيابة العامة حصلت على التفاصيل الكاملة بشأن وفاة نيرة الزغبي طالبة جامعة العريش.

وأشار إلى أن النيابة العامة حصلت على خيوط جديدة في الواقعة، موضحا أن النائب العام المستشار محمد شوقي يتابع التحقيقات في واقعة نيرة بنفسه.

وقال "موسى"، إن نيرة الزغبي لم يتم قتلها، وننتظر تقرير واضح ومفصل من النيابة العامة خلال الساعات المقبلة.

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