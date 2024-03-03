محافظ الجيزة: دعم موقف سرفيس المريوطية فيصل بخطوط جديدة للأقاليم والمحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري بطول 450م2، والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وأوضح "راشد"، أن الأعمال ستشهد إنشاء ممشى سياحي ومواقف حضارية وساحات انتظار، وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وإطلع المحافظ خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع بالموقع مع معاينة جودة الخامات المستخدمة.

كما تفقد أعمال فرد طبقة الدقشوم للبدء في أعمال رصف الطريق الشرقي للمريوطية بطول 2.5 كم بدءآ من الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض 25 م، وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، موجهآ بضرورة انشاء طريق خدمة وساحات انتظار على جانبي الطريق.

وشملت الجولة تفقد أعمال رصف وتطوير البر الغربي لترعة المريوطية موجهآ مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة لتنفيذ الأعمال مع تدعيمه ببالوعات صرف مياه الأمطار.

كما أكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بالتشديد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، إلى جانب رفع مخلفات الرتش الموجودة ونواتج الأعمال أولا بأول.

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بعدم السماح للمحلات والمقاهي بوجود تعديات على ارصفة المشاه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين.

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد الأعمال النهائية بموقف السرفيس الكائن بمنطقة المريوطية بجوار شارع الشيشيني والذي من المقرر أن يضم عدد من خطوط الأقاليم تتمثل في محافظات «القليوبية وطنطا والأسماعلية، والخطوط الداخلية تتمثل في بولاق كوبري الخشب، المنيب دائري».

موجهآ مديرية الأسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلى جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها لتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة مؤكدا على المختصين بسرعة فحصها وإتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتآ أن المحافظة لاتدخر جهدآ في تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

كما كلف خلال جولته رئيس حي الهرم بالتعاون مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.