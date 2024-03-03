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رسمياً .. افتتاح مكتب جوازات مدينتي

05:45 م الأحد 03 مارس 2024

افتتاح مكتب جوازات مدينتي

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افتتح اللواء محمود قمرة، مساعد وزير الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية، مكتب جوازات مدينتي وذلك بحضور عدد من قيادات مجموعة طلعت مصطفى .

يأتي افتتاح مكتب جوازات مدينتي في إطار الخطة المتكاملة الجاري تنفيذها لتوفير مختلف الخدمات لسكان مدينتي والرحاب. ويقدم المكتب خدمات استخراج جواز سفر جديد وتجديد الجواز وإصدار شهادة تحركات، وذلك للمصريين فقط كمرحلة أولى .

ويتواجد مكتب جوازات مدينتي خلف نقطة شرطة مدينتي، ويستقبل العملاء من الساعة ٨.٠٠ صباحا حتى ٣ م.

مدينتي الرحاب مكتب جوازات مدينتي

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