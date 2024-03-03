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وزيرة التضامن تتمسك بالـ50 سنة للأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعي -تفاصيل

04:47 م الأحد 03 مارس 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.

وشددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة؛ "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرةً من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة جدًّا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"؛ وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.

وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة؛ لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملاً، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذه السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أية مساعدة اجتماعية".

وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات والمعنى قرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة دون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".

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