رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل

كتب- محمد نصار:

حسم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تداول أنباء متضاربة حول موعده.

وقال "القاضي"، في بيان، قبل قليل: بدأ الحديث خلال الساعات الماضية عن أن بداية رمضان ستكون يوم الاثنين وهناك من يقول إنها ستكون يوم الأحد.

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية: طبقا للحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر رمضان مع وجود فترة مكوث بعد الغروب مدتها 15 دقيقة، وبذلك يكون شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

وتابع: شرعيا أو من حيث استطلاع الهلال، هذا أمر رهن قرار لجان الرؤية ومفتي الجمهورية وقت الرؤية يوم الأحد 10 مارس 2024.