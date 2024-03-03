بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب- محمد نصار:

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لصقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وقع الاتفاقية الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطني للتدريب، والمهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات.

وأكد المهندس حسام الجمل، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوى الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والتي تنتهجها الدولة بشكل متسارع.

وفي بداية حديثها تقدمت رشا راغب، بالتهنئة للمهندس حسام الجمل؛ لاختياره لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد في فبراير الماضي.

وثمنت الدكتورة رشا راغب، التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أن هذا البروتوكول من شأنه رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية في مصر، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة لتلبية احتياجات سوق العمل واستكمال خطة الأكاديمية في توقيع اتفاقيات التعاون التي تتكامل ورؤية الأكاديمية في الاستثمار في رأس المال البشري.