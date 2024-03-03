شقيق سوزان وخال جمال وعلاء مبارك.. من هو اللواء منير ثابت؟

كتب- محمد نصار:

تُوفي اليوم الأحد، اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، أرملة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

جاء ذلك بحسب ما ذكره خالد ثابت، نجل شقيق سوزان مبارك، والذي كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي اللواء منير ثابت.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه الجنة".

من هو اللواء منير ثابت؟

ولد اللواء طيار منير صالح ثابت بتاريخ 29 أكتوبر 1936، في مدينة قنا، وهو نجل طبيب الأطفال صالح ثابت، وشقيق سوزان مبارك، حرم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

كان "ثابت" عضوًا في منتخب مصر للرماية، وتولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من 1990 حتى 1993.

كما تولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مرة أخرى، خلال الفترة من 1996 حتى 2009.

وكان الطيار الراحل منير ثابت، عضوًا في اللجنة الدولية للأولمبياد منذ عام 1998 وحتى 2016، وحصل على العضوية الشرفية عام 2017.

الراحل أيضًا، لواء طيار حربي مصري متقاعد، كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن، تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران.

كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، وكان محافظًا لمنطقة الروتاري 2450 التي تضم عدة دول منها: (مصر - الأردن - السودان - لبنان - قبرص - الإمارات العربية - أرمينيا - جورجيا - البحرين).