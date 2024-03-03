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BBC

رئيس مجلس الشيوخ: لائحة قانون التضامن الاجتماعي تزيل مشكلات التطبيق على أرض الواقع

01:26 م الأحد 03 مارس 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

عبد الوهاب عبد الرازق قانون التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ الحكومة الدكتورة نيفين القباج

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