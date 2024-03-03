"الدواء البديل ليس بنفس الفعالية؟".. هيئة الدواء تحسم الجدل

كتب- أحمد جمعة:

حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل بشأن بعض المعلومات المتداولة أن "الدواء المثيل لا يمتلك نفس فعالية الدواء الأصيل".

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن الدواء المثيل يتشابه مع الدواء الأصيل في نفس المادة الفعالة والتركيز ودواعي الاستخدام والشكل الصيدلي.

وأضافت: "يتم التأكد من فاعلية وتكافؤ الدواء المثيل حيوياً عن طريق مقارنته بالمستحضر الأصيل من خلال إجراء الدراسات الفنية عليه طبقاً للقواعد المتبعة من قبل هيئة الدواء المصرية".

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