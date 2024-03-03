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BBC

ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

11:32 ص الأحد 03 مارس 2024
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 9 صورة
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه توجد يومي الاثنين 4 مارس والثلاثاء 5 مارس 2024 شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بالأجواء اليوم الأحد، يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة اليوم على عدد من المناطق، التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 28 درجة مئوية.

الطقس ظاهرة جوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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