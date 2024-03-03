جابر القرموطي: امنعوا هؤلاء من الكلام.. وساويرس يرد: عيب

كتب- أحمد السعداوي:

أثارت تغريدةٌ نشرها الإعلاميُّ جابر القرموطي، بشأن إجراء بعض الشخصيات المصرية حواراتٍ مع منصات عربية؛ ينتقدون فيها الرئيسَ الراحل جمال عبد الناصر، استياءَ رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

قال جابر القرموطي، خلال التغريدة التي نشرها عبر موقع "X": "مصري (كبير في السن) عمل حوارًا مع منصة عربية من شهرَين تقريبًا، وقال كلامًا لا يليق عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والنهارده ترويج لحوار لشخصية كبيرة في السن برده؛ بيقول كلامًا لا يجوز عن عبد الناصر.. امنعوا الناس دي تتكلّم بقى أرجوكم.. دي مش حرية، دا ضرر بالغ بتاريخنا".

ونشر رجلُ الأعمال المهندس نجيب ساويرس تغريدةً، عبر موقع "X"، منتقدًا ما نشره الإعلاميُّ جابر القرموطي، قائلًا: "غريبة إعلامي زيك يحرّض على منع الكلام؟ كُل واحد حُر في رأيه.. ومفيش حاجة ودِّتنا في داهية إلا تأليه رؤسائنا! عيب".