الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة روبيمار

(مصراوي)

أكد الجيش الأميركي، اليوم الأحد، أن السفينة "روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية، غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ بالستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون في اليمن في 18 فبراير الماضي.

وحذرت القيادة المركزية الأميركية عبر حسابها على منصة "إكس" من التهديد البيئي الذي يمثله غرق السفينة على منطقة البحر الأحمر، مع حمل السفينة ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم، مشيرة إلى أن غرق السفينة يمثل خطرا على السفن الأخرى.

وجاء في بيان القيادة المركزية: "يشكل الحوثيون المدعومين من إيران تهديدا متزايدا للأنشطة البحرية العالمية، وتظل الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمين بحماية حرية الملاحة، ويسعون جاهدين لتعزيز سلامة وأمن المياه الدولية للشحن التجاري".

وكانت السفينة روبيمار قد غرقت أمس السبت، بعد استهداف جماعة أنصار الله الحوثي، لها في الـ19 من فبراير الماضي، ما أدى لحدوث تسرب نفطي من السفينة إلى البحر أحدث بقعة نفطية بطول 18 ميلًا.