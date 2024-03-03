خلف الحبتور: تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم -(فيديو)



كتبت -داليا الظنينى:

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن الساحل الشمالي مستقبل مصر في السياحة، مؤكدًا أن الخير في كل مكان بمصر.

وأوضح الحبتور، أن تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومى في الإدارة والتشغيل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب دعم رجال الأعمال المصريين الذين نجحوا في مشروعاتهم في مصر وخارجها.

وتابع خلف الحبتور: "حكومة دبي تقدم كل الدعم لرجال الأعمال، والدولة لا تستطيع النجاح بدون رجال الأعمال، كما أن رجال الأعمال لا يمكنهم أن ينجحوا بدون الدولة".

وأكد أن استثمار الإمارات هو الأول في العالم من حيث النمو، مشيرًا إلى أنه لا توجد غرفة واحدة شاغرة في فنادق الامارات، إضافة إلى أن مطارات الإمارات تعد الأفضل على مستوى العالم.

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