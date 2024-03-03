أجندة قصور الثقافة.. أسبوع جديد لأطفال "أهل مصر" وافتتاح معرض مراسم السلوم



كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في أجندتها الأسبوعية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من السبت وحتى الخميس 7 مارس.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق الملتقى الثقافي الثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بقصر ثقافة روض الفرج تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى يوم 9 مارس الجاري، باستضافة 200 طفل من 6 محافظات حدودية، بهدف تنمية مهاراتهم وتأصيل الهوية الثقافية لديهم من خلال اللقاءات التثقيفية والورش الفنية.

وفي مجال "المسرح" يستضيف المركز الثقافي بطنطا الورشة المسرحية "الرحلة" الخاصة بفنون الكتابة الإخراج المسرحي، تدريب المخرج محمد الطايع والكاتب والناقد طارق عمار، وتستمر حتى 6 مارس، ويشهد مسرح السامر استمرار تقديم العرض المسرحي "سر حياتي" لفرقة السامر، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لمرحلتي التعليم الأساسي، إلى جانب استمرار عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح الإقليمي في المحافظات.

أما في مجال السينما يشهد هذا الأسبوع تقديم مجموعة متميزة من الأفلام العربية والأجنبية بقصر السينما بجاردن سيتي ضمن أسبوع أفلام المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

من ناحية أخرى يستضيف مركز الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة معرض مراسم السلوم للرسم والتصوير الذي تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية يوم الثلاثاء المقبل 5 مارس، وحتى 10 مارس ويتضمن مجموعة متميزة من الأعمال الفنية حول تلك البيئة الملهمة بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة عددا من الفعاليات احتفالا بيوم المرأة المصرية ويوم المكتبة العربي، وأنشطة ذوي القدرات الخاصة، إلى جانب اللقاءات والورش الفنية المقدمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتواصل الهيئة أنشطتها المتنوعة بمحافظة الفيوم ضمن نشاط القوافل الثقافية المقامة خلال الأسبوع بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الأدبية والشعرية لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها ثقافة الحوار، دور الشباب في التنمية، والمشكلات النفسية للمراهقين.

وتستمر فعاليات الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم رسم البورتريه والمنظور، فن الأركيت، أساسيات الإيقاع، أساسيات الموسيقى والغناء، وغيرها.