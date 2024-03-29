إعلان

BBC

وزيرة التضامن: 60% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج يعيشون لسنوات مع أسرهم

10:41 م الجمعة 29 مارس 2024

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" هذا العام تخاطب فئات متنوعة هي الأكثر عرضة لخطر المخدرات مثل الشباب والفتيات والحرفيين والسائقين المهنيين في سياق درامي.

وأضافت أن الأثر المُخيف والممتد لمشكلة المخدرات عليهم ودخولهم لدائرة مُغلقة من العواقب الوخيمة.

وأشارت إلى أن تجسيد مخاطر المخدرات وآثارها للأطفال والنشء في إطار درامي جذاب يسعى لبناء حواجز نفسية لديهم يرتطم بها أي مساعٍ أو فضول للتجربة أو بدء تعاطي المواد المخدرة، كذلك كسر دائرة الإنكار لدى العديد من الأسر تجاه مشكلة المخدرات واستدعاء مخاطرها ووضعها بدائرة اهتمامهم لاسيما وأن 60% من مرضى الإدمان يعيشون لسنوات مع أسرهم دون اكتشاف الوالدين لتعاطي أبنائهم.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

مخاطر المخدرات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة أنت أقوى من المخدرات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد الأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وتحذر من هذه الظاهرة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

فورا.. صندوق النقد يتيح لمصر صرف 820 مليون دولار
بعد الأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وتحذر من هذه الظاهرة
صندوق النقد يكمل مراجعتي قرض مصر ويوافق على زيادته إلى 8 مليارات دولار