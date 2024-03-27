بعد المبادرة الجديدة.. شعبة المواد الغذائية: الإعلان عن قوائم الأسعار بداية من الأربعاء

كتبت- داليا الظنيني:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية وعضو الشعبة العامة، إنه من المقرر الإعلان عن القوائم الجديدة لأسعار السلع والمنتجات ضمن مبادرة خفض الأسعار، بداية من يوم الأربعاء.

وأضاف المنوفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد على، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: نرحب بمبادرة الغرف التجارية وغرفة الصناعة لخفض أسعار السلع، ونحن في انتظار القوائم بالأسعار الجديدة التي سيبدأ الإعلان عنها غدا.

وأوضح أن جميع الشركات التي دخلت المبادرة مستعدة لخفض أسعارها تزامنا مع زيادة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.

وأشار إلى وجود انخفاض في بعض أسعار السلع منذ بداية شهر رمضان مثل الزيت والأرز بنسبة ٢٠٪؜.