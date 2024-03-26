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BBC

نائبة: إحالة المتهم بمحاولة خطف "حبيبة الشماع" للجنايات تحقق العدالة الناجزة

11:44 م الثلاثاء 26 مارس 2024

حبيبة الشماع

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كتب - نشأت علي:
أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بقرار النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقالت النائبة في بيان، إن سرعة التحقيقات مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة تسهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين، ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك، وتحليل يؤكد عدم تعاطيه المواد المخدرة، فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات، مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة، وتوقيف السيارة عند التعرض إلى الخطر أو المضايقات من جانب سائق السيارة.

كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين.

حبيبة الشماع أمل سلامة محاولة خطف سائق أوبر

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