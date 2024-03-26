ضياء رشوان: اقتحام رفح سيكتب نهاية نتنياهو سياسيًا

كتبت -داليا الظنيني :

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تنفيذ إسرائيل لتهديدها باجتياح رفح سيكتب نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سياسياً".

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن نتنياهو لم يستطع حتى الآن أن ينجز صفقة تبادل أسرى بما يتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها نتنياهو عن غضبه من الإدارة الأمريكية، خاصة بعد امتناع واشنطن عن استخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار رشوان إلى أن "الأمريكان أعلنوا أنهم لا يعلموا بخطط اقتحام قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية"، مضيفًا أن التهديد بدخول رفح هدفه الضغط على المقاومة من أجل التفاوض وكسب المزيد من الوقت.



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