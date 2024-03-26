"تموين القاهرة": ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميا بنطاق العاصمة

القاهرة - أ ش أ:

أكد ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة "القاهرة"، اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروعات بدائل العشوائيات بنطاق العاصمة؛ تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع الأساسية التموينية، مشيرا إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميا بنطاق العاصمة.

ولفت عبد السلام - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أنه يتم ضخ كمية 3 أطنان من السكر يوميا لكل منطقة من المناطق البديلة عن العشوائيات والتي تشمل منطقة الخيالة والاسمرات ومنطقة روضة السيدة زينب ومعا والسلام وغيرها من المناطق البديلة والأكثر كثافة والأشد احتياجا؛ لتحقيق أهداف الدولة في تطوير العشوائيات؛ لينال المواطن المصري "حياة كريمة".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وتعليمات محافظ القاهرة خالد عبد العال، بالاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية لمناطق بدائل العشويات بشكل خاص وبباقي المناطق بنطاق العاصمة بشكل عام لتشمل الخدمات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة .

وفي السياق، قال مدير تموين العاصمة إن المديرية تقوم يوميا بضخ طنين من سلعة السكر لكل منطقة من مناطق المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة 15 مايو ومدينة بدر والشروق و6 أكتوبر، فضلا عن ضخ واحد طن من السكر يوميا على كل إدارة تموينية لكل منطقة من مناطق العاصمة والتي تشمل 38 منطقة وادارة تموينية .

وأضاف أنه يتم أيضا ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات ومنافذ المواطن أولا، والميادين والأحياء ويتم التنسيق مع رؤساء الأحياء لكل حي لمتابعة التوزيع العادل وإحباط أي فرصة لمن تسول له نفسه احتكار أي كمية، كذلك تقوم مجموعة عمل بمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومي؛ للتأكد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق، ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، وكذلك يتم رصد أي نقص أو عجز فى القطاع التمويني.

وأكد ناصر عبد السلام، استمرار المتابعات اليومية لتوفير الأمن الغذائي لمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية والاستقرار بهذه المناطق.