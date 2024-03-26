وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء شقيقة الدكتور أسامة صالح (صور)

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كتب- محمد فتحي:

تصوير - هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء "إيمان صالح"، شقيقة الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من المسؤولين والوزراء السابقين على تقديم واجب العزاء إلى وزير الاستثمار السابق، إذ كان أبرز الحضور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، وأحمد سعد وكيل مجلس النواب، والمهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق.

وشيعت الجنازة أمس الإثنين جنازة شقيقة وزير الاستثمار الأسبق، بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم.

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