خالد الجندي: هذا جزاء الزوجة الناكرة لخير زوجها (فيديو)

كتب- محمد فتحي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصف بعض النساء قال: " يَكْفُرْنَ العَشِيرَ"، وهي السيدة التي تجحد ما فعله زوجها معها من خير بمعنى نكارة الخير.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "في ناس نكارة للخير، يحبوا الخير آه بس ينكروه، تلاقي الست الراجل طافح الكوتة عشان يعمل لها كل اللي هي عاوزاه وتلاقيها تقوله عملت إيه".

واستشهد الجندي بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ".

وأضاف: "شديد الخير، شحيح المال يعني بخيل جلده، شوف تعبير القرآن لما يقولك بعثر ما فى القبور، وحُصل ما في الصدور، شوف الرد قالك إيه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ساب الحساب علشان تعرفه يوم القيامة، ده تهديد ووعيد من الله، دى نهاية مفتوحة ".

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