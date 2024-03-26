لماذا حذر النبي من زواج الأقارب؟.. حسام موافي يُجيب (فيديو)

كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن هناك من قصر الصفات الوراثية على لون العين والبشرة والطول والقصر وبعض الناس رفضوها في الصفات الخلقية.

وتابع "موافي" خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك كروموسومات تحمل كل الصفات وهناك صفات اسمها متنحية.

وأضاف أن هناك كروموسوم يتنحى مثل الخاص بالذكاء وهناك كروموسوم سائد عندما يكون مأخوذ من الأم والأب، إما أن يعمل أو لا يعمل.

وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منذ 1400 عام من زواج الأقارب خشية من انتقال الأمراض بسبب الكروموسوم المتنحي في الأب والأم، إذا التقوا في الابن يكون كروموسوم سائد.

وأشار إلى أن الصفة المتنحية لا تصبح سائدة إلا إذا أخذتها من الأب والأم، أما لو انتقلت لك من أحدهما تظل متنحية كما هي.

وأكد أنه لو هناك فتاة من عائلة ثانية عندها نفس الحالة لا تتزوجها حتى لا تلتقي الكروموسومات المتنحية وتصبح سائدة.

ولفت إلى أن هناك كشف طبي قبل الزواج ليتأكد من أن الزواج صحيح علميا وصحيا، معلقا: "مليش دعوة بقصص الحب".

وأشار إلى أن هناك أمراض كثيرة وراثية نتيجة زواج الأقارب، قائلا: "حاشا لله أن نطعن في زواج الأقارب فمنهم من أنجب أطفال زي الفل ولكن هذا تنبيه لما هو قادم".