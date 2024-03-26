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BBC

"السيسي" يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير المالية مشروع موازنة العام المالي القادم

05:18 م الثلاثاء 26 مارس 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب -محمد فتحي:

اجتمع مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وفقا لما أعلنت عنه قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتناول اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم.

وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بمواصلة تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير المالية رئيس الوزراء السيسي مشروع موازنة العام المالي

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