9 ضوابط وتعليمات من "التعليم" للمدارس بشأن امتحان شهر مارس (تفاصيل)

كتب- محمد فتحي:

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض الضوابط والتعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات المختلفة بشأن امتحان شهر مارس 2024، بهدف الالتزام بها من أجل سير الامتحانات على أكمل وجه.

"مصراوي" في السطور التالية ينشر الضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة للمدارس وهي كالآتي:

- تعقد امتحانات شهر مارس إلكترونية وعلى مستوى المدرسة وزمن الامتحان لا تتعدى حصة واحدة.

- توضع الامتحانات على مستوى المدرسة بمعرفة المدرس الأول بالمدرسة وتحت إشراف الموجه المختص.

- تم إعداد جدول الامتحانات بمعرفة كل مدرسة خلال الفترة التى تعقد فيها الامتحانات.

- الامتحان ورقي لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت لطلاب المدارس الغير مجهزة الكترونية.

- امتحان طلاب الخدمات يعقد بالفترة المسائية ويكون مختلفا عن الفترة الصباحية.

- يوضع الامتحان في الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس 2024 والأسئلة تكون موضوعية فقط.

- يتم تسليم الامتحان من قبل المسئول عن وضعه إلى أخصائي التطوير بالمدرسة على أن يقوم برفعه على منصة الامتحان.

- يراعى عقد الامتحانات الشهرية عقب الفسحة المدرسية وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي.

- التأكيد على جاهزية التابلت لأداء الامتحان بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوي العام. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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