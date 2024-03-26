أخر موعد لإتاحة الحصول على برامج القيادات إلكترونيا (تفاصيل)

كتب- محمد فتحي:

خاطبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية بشأن تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية.

ووفقا للأكاديمية المهنية للمعلمين، فإنه بناءًا على توجيهات السلطة المختصة سيتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكيل ومدير إدارة مدرسية - وكيل ومدير إدارة تعليمية - التوجيه الفني لمن يرغب في الفترة من 2024/3/27 إلى 2024/4/4، طبقا لما ورد من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية.

وبحسب الأكاديمية فإنه تم التشديد على تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة للمديريات التعليمية.

كما تم التشديد على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج المشار إليها لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج، خلال المدة الزمنية المعلن عنها مع إعتبار الأمر هام جدا وعاجل وتحت رعاية المديريات. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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