هيئة الكتاب تواصل تقديم أمسياتها الشعرية بقاعة صلاح عبد الصبور

كتب- محمد شاكر

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس، الأمسية الشعرية الثانية بقاعة صلاح عبد الصبور، بمقر الهيئة الكائن على كورنيش النيل، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني لوزارة الثقافة.

واستضافت الأمسية الشعراء أحمد سويلم- جمال فتحي- شيرين العدوي- علي عطا- مسعود شومان- يسري حسان، وأدارها محمد المتيم، وسط حضور كوكبة من الشعراء والمثقفين.

ومن المقرر أن تعقد الأمسية الشعرية الثالثة للهيئة مساء اليوم، بمشاركة الشعراء: فاطمة ناعوت، مروة نبيل، أسامة حداد، أمجد ريان، إبراهيم عبد الفتاح، بشير رفعت، حنين طارق، ويديرها عيد عبد الحليم.

وتقيم الهيئة سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية خلال شهر رمضان بقاعة صلاح عبدالصبور، تحت إشراف وإدارة الشاعر أحمد الشهاوي، ويشارك فيها الشعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات شعراء من مختلف البلدان العربية الذين يعيشون في مصر.

ومن المقرر أن تقام بعد العيد مباشرة وطوال أيام السنة أمسيات شعرية دائمة إضافة إلى حوار مع شاعر من أصحاب التجارب الراسخة يقدم فيه تجربته ومسيرته الشعرية، كما ستناقش الأعمال الشعرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وعن بقية دور النشر المصرية والعربية، كما ستتم استضافة شعراء عرب طوال العام للاحتفاء بتجاربهم، كما ستقام ورش عمل حول كتابة الشعر وترجمته إلى اللغات الأجنبية دون مقابل.