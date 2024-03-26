أقسم بالله العظيم.. تعرف علي نص قسم السيسي أمام مجلسي النواب والشيوخ قبل حلف اليمين الدستورية

نشأت علي

يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، لفترة الولاية الرئاسية الجديدة.

ووفقا للمصادر البرلمانية، أن تلك الجلسة الخاصة ستكون فى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ومن المرجح أن تكون يوم الثلاثاء 2 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يحضر تلك الجلسة، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية ورؤساء الأحزاب.

ويرصد موقع مصراوى، نص اليمين الدستورية الذى من المقرر أن يؤديه الرئيس السيسي خلال تلك الجلسة، كالتالي:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "

ويأتى وفقا لنص الـمــادة 144 من الدستور.

ومن المقرر أيضا أن تشهد الجلسة الخاصة إلقاء الرئيس السيسي خطابا موجها للشعب المصرى عقب أداء اليمين الدستورية.