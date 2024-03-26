اليوم.. فرقة النيل تقدم إبداعاتها الشعبية بالحديقة الثقافية مجاناً

كتب- محمد شاكر

تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، 16 رمضان، في التاسعة مساء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ضمن فعاليات برنامج راوي من بلدنا يقام عرض للسيرة الهلالية للفنان عز الدين نصر الدين، يعقبه أمسية شعرية ضمن برنامج "واحة الشعراء" يشارك بها الشعراء: أحمد شعبان، أمل عامر، حمدي عبدالرازق، شريف شجاع، عبيد طربوش، محمد خميس، ممدوح عبدالهادي، ميسرة صلاح الدين، وليد المصري، ويدير الأمسية مدحت العيسوي، وبمصاحبة الفنان عهدي شاكر.

بينما يتناول برنامج "عطر الأحباب" الحديث عن المسيرة الإبداعية لمحمد كشيك، ويتحدث عنه الشاعر رجب الصاوي، ويشهد برنامج إضاءات حول إصدارات الهيئة مناقشة كتاب "كانت أيام.. حاجات من زمن فات" تأليف زياد فايد .

ويستقبل مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي .

وتقام عدة ورش فنية تتفذها إدارات التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل وهي "رسم حر، تدوير مخلفات البيئة، خرز، الرسم بالحنة، نجوم ورقية، اكتشاف مواهب في الأدب والغناء والموسيقى والتمثيل والمسرح، تلوين"، بجانب مسابقة ثقافية.

البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.