تعليم الجيزة تنعي الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني

كتب_محمد فتحي:

نعى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،

وجميع قيادات المديرية والعاملين بها، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص العزاء والمواساة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وجميع قيادات الوزارة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بوافر الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، توفي اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور محمد مجاهد، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.