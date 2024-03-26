تصل لـ31 درجة.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة خلال 48 ساعة وتحذير للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع المقبل يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، حيث تسجل اليوم على القاهرة 26 درجة، حيث ارتفعت الحرارة اليوم عن أمس حوالي 4 درجات.

وأضافت "غانم"، أن سبب ارتفاع الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، وامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة ساعات سطوع الشمس.

وتابعت: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الصغرى تشهد ارتفاعا أيضًا مقارنة بالأيام الماضية؛ ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب المحافظات، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

وأكدت أن الأربعاء والخميس المقبلينن، يشهدان ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، والتي تصل لـ31 درجة على القاهرة، مناشدة المواطنين، استمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح الباكر.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية من البلاد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.