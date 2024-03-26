وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP)

كتب- مصراوي:

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وكامل سلام، ممثل البنك التجاري الدولي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إنجازات البرنامج خلال عام 2023 حيث تمكن برنامج التنمية الزراعية من الموافقة على مبلغ مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال 2023 وبذلك يصبح إجمالي ما تم صرفه خلال السنوات الماضية 10.80 مليار جنيه لأكثر من 418 ألف مزارع ومستفيد نهائي.

واستعرض الاجتماع، المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام والذي تم تخصيص مبلغ مليار جنيه له في نهاية عام 2022 وتم صرف المبلغ بالكامل خلال عام 2023 إلى 28 ألف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.

وخلال الاجتماع، أكد القصير، أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية سيسهم في دمج بعض أنشطة جديدة إلى برنامج التنمية الزراعية حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار المزارعين والفئات الأخرى المستهدفة.

وأضاف أنه تم وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة على أن يتولى تنفيذها البنك التجاري الدولي CIB، البنك الوكيل لبرنامج التنمية الزراعية وبالتعاون مع البنوك المشاركة والوحدات الفنية للبرنامج.

وشدد وزير الزراعة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.

وفي نهاية الاجتماع "القصير"، وجه الشكر إلى القائمين على برنامج التنمية الزراعية والبنوك المشاركة فيه، مشيرًا إلى إشادات المنظمات الدولية بنجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة خلال بعثاتها الإشرافية المستمرة لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع.