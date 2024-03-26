وزيرة الهجرة عن مشاركتها في إفطار المطرية: مصر علمت العالم المحبة والتسامح

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"تموين القاهرة": ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين

كتب- محمد نصار:

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في "إفطار المطرية"، تلبية لدعوة أهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والذي يُعقد للسنة العاشرة على التوالي تحت شعار: "للسنة العاشرة.. جيرة وعشرة".

من ناحيتها، قالت السفيرة سها جندي، إننا نتشارك في مصر بركة صيام شهر رمضان المبارك وكذلك الصوم الكبير، معربة عن سعادتها بتلبية الدعوة والحضور للإفطار مع نحو 10 آلاف صائم، تجمعوا بمحبة لينشروا البهجة بهذه الصورة التكافلية المتميزة كل سنة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر علمت العالم كله التسامح والفرح بقدوم مختلف المواسم الدينية دون تفرقة، مشيرة إلى أنها مثل كل المصريين تنتظر قدوم شهر رمضان لترى الأجواء الروحانية والزينة والأنوار والفوانيس، قائلة: "لدينا جميعا ذكريات الطفولة التي تحفظ شكل هذه المناسبات واحتفاء الجميع بها".

وبثت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة فعاليات مشاركة السيدة الوزيرة في حفل إفطار المطرية، حتى يتابعها المصريون في الخارج ويستشعرون أجواء المحبة والدفء والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد جميعا دون تمييز.

فيما شهد حفل الإفطار هذه المرة حضورا كبيرا من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، وكذلك عدد من الشباب المصريين المقيمين بالخارج، والسياح الأجانب من ألمانيا وروسيا.

ومن ناحيتهم، أعرب أهالي المطرية عن شكرهم للسفيرة سها جندي لحضورها مأدبة الإفطار، حيث تعد أول وزيرة في الحكومة المصرية تشارك في هذا الإفطار.

وفي سياق متصل، حرص الأهالي على تزيين الشوارع بعدد من الجداريات، ومنها عبارات: "كل القلوب الخير فيها"، "اصحى يا نايم"، "لمة العيلة"، "الأكل من جوا البيت"، "وحوي يا وحوي"، بجانب رسومات الفوانيس وبكار ورشيدة، وغيرها من الشخصيات المصرية الأصيلة من منشدين ارتبطت أصواتهم بالليالي الرمضانية وكلمات أغاني رمضان الشهيرة.

ويقام إفطار المطرية منذ العام 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار يشارك فيها كل الأهالي، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية.