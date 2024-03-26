زيادة ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ250 جنيهًا

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار زيادة معدلات ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الاستهلاك طوال شهر رمضان الكريم مع طرح كيلو لحوم الطازجة السودانية بسعر 250 جنيهًا.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير كل السلع الغذائية بفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، طمأن المواطنين بتوفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان، حيث يزداد معدلات الاستهلاك قائلا: "جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفي لعدة أشهر".