الجامعة العربية: هناك وحدة في الموقف العربي تجاه غزة في مجلس الأمن



كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على الوحدة في الموقف العربي داخل مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، وذلك عقب اعتماد مجلس الأمن لقرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، قال السفير ماجد عبد الفتاح، إن القرار الذي تُقدم به عشر دول منتخبة في المجلس، يشدد على أهمية المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويناقش أيضًا أهمية تنفيذ صفقات تبادل الأسرى.

وأكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن هناك وحدة للموقف العربي تجاه الاوضاع في قطاع غزة داخل مجلس الامن

وأفاد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن القرار يهدف إلى وقف الأعمال العدائية حتى نهاية رمضان ويعمل على تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار.