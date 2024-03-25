تعاون بين وزارة العمل و"الدولية" يستهدف 91 مُفتش في 11 محافظة صناعية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل.

وأضاف "شحاتة"، أن الوزارة تشهد لقاءات واجتماعات بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بحضور ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة.

ووفقًا لوزارة العمل، شهد الأسبوع الماضي ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار تطبيق موحد لتشريعات العمل الوطنية؛ لتوحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل، وفريق برنامج "عمل أفضل مصر" بالتعاون مع مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا،"ACCEL Africa"، الممول من الحكومة الهولندية.

ومن جانبه، أوضح أيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشآت الصناعية، مثل الأجور والإجازات وساعات العمل وغيرها.

وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أنه شارك في ورش العمل 91 مفتش ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية؛ لتوحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.

وأكد سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، التنسيق الفعّال بين وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل في مصر ومشروع ACCEL Africa، وأثره على معالجة قضايا قطاع صناعة الملابس على مستوى الدولة.

وتابع "الشرقاوي": نرى تحسينات واضحة في الواقع، حيث تعززت قدرات المفتشين، ونولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع برامج ومشروعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبناء قدرات المفتشين الجدد.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، بالتناغم بين القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل ومعايير العمل الدولية، قائلًا: التشريعات المحلية تتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية، والذي يعكس جهود الدولة في متابعة التطورات العالمية والحرص على بناء بيئة عمل لائقة.

واستطرد أن المناقشات البنّاءة خلال ورش العمل أسفرت عن تعزيز الفهم المشترك لتشريعات العمل الوطنية، ولضمان استدامة تلك الجهود سيتم توثيق ما أسفرت عنه ورش العمل في كتيبات توعوية حول أهم القضايا المتعلقة بتطبيق مواد قانون العمل الخاصة بالمستحقات وساعات العمل والإجازات والعقود.

وفي السياق ذاته، أكدت مروة صلاح، مديرة مشروع ACCEL Africa، أن ورش العمل شكلت منصات حوار مثمرة حول التحديات التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل عند تقييم مستوى الامتثال بالمنشآت الصناعية، حيث طُرحت خلال الورش تساؤلات إجرائية وعملية تشغيل المنشآت الصناعية.

وأوضحت "صلاح"، أنه تمت معالجة عدد من الاختلافات التي قد تحدث أثناء تفسير وتطبيق مواد القانون، وأن ورش العمل تشكل عنصرًا هامًا في مسعى دعم امتثال أفضل لمعايير العمل الوطنية والدولية، ليس فقط على مستوى المصانع المسجلة لدى البرنامج، بل على مستوى القطاعات الصناعية بشكل عام، مما يعزز تنفيذ الممارسات الجيدة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإستمرار في تحقيق تحسينات ملموسة في بيئة العمل وجودة الحياة المهنية.

ومن جانبه، أشار علاء الصيفي، مدير العمليات ببرنامج عمل أفضل، إلى أنه لضمان استدامة نتائج ورش العمل وتعزيز البناء المؤسسي لمنظومة تفتيش العمل، تم اختيار وتدريب 13 مفتش ومفتشة عمل لنقل تلك المعارف لجميع مفتشي العمل بالوزارة، وتنفيذ حملة توعوية مشتركة للمنشآت الصناعية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمشتركة ببرنامج عمل أفضل لدعم تلك المنشآت على المضي قدمًا نحو توافق أفضل ومستمر مع معايير العمل الوطنية.

ولفت "الصيفي"، إلى أن سلسلة ورش العمل تأتي ضمن استراتيجية برنامج عمل أفضل التي تهدف إلى تحقيق النتائج الأولى لها حول تحسين الامتثال ونتائج الأعمال في المصانع المسجلة في البرنامج من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات ذات الصلة على تطبيق نموذج مشاركة المصانع الخاص بالبرنامج.

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