إعادة انتخاب عبدالحليم علام نقيبًا للمحاميين



كتب-عمرو صالح:

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة، بحصوله على 23 ألفا و955 صوتا.

وأعلن الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، أن عدد أصوات المحامين الحاضرين للانتخابات التي أجريت أول من أمس السبت، بلغ 59 ألفا و490 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة لانتخابات النقيب العام 58 ألفا و477 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1013 صوتا.

وأشار المستشار أبو ضيف إلى أن المحامين المقيدين في كشوف الناخبين بلغ 322 ألفا و 152 محاميا، لتكون بذلك نسبة الحضور 47ر18% .

وأضاف أن المرشح عبد الحليم علام الفائز بمنصب نقيب المحامين قد حصل 23 ألفا و955 صوتا، فيما حصل أقرب منافسيه النقيب الأسبق سامح عاشور على 20 ألفا و316 صوتا في الانتخابات التي تنافس فيها على منصب النقيب 14 مرشحا.

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس النقابة البالغ عددها 28 مقعدا، حيث فاز عن المقاعد الثلاثة المخصصة للإدارات القانونية كل من: أسامة إبراهيم حامد سليمان 15 ألفا و695 صوتا – وحسام سعيد أحمد 12 ألفا و 910 أصوات – وأحمد حسان علي 11 ألفا و 444 صوتا.

وأشار إلى أن المرشحين الفائزين عن المقاعد المخصصة لمحاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، التي تنافس فيها 223 مرشحا، هم كل من: أبو بكره ضوه 16 ألفا و 401 صوت – محمد عبد النبي عبد الوهاب 12 ألفا و272 صوتا – ومجدي سخي 11 ألفا و882 صوتا – ناصر المرسي 10 آلاف و 886 صوتا – محسن لطفي محمد 9336 صوتا – ومحمد خلف حسين 12 ألفا و293 صوتا – ومحمد عبد العظيم أحمد 12 ألفا و348 صوتا – وعبد المجيد هارون أحمد 16 ألفا و761 صوتا – وممدوح علي عبد العال 13 ألفا و371 صوتا – وإبراهيم عز العرب 13 ألفا 164 صوتا – سعيد عبد الخالق 13 ألفا و 108 أصوات – ومحمد سيد هيبه 12 ألفا و46 صوتا – ورداني توني 12 ألفا و 22 صوتا – ومحمود محمد هنداوي 12 ألفا 874 صوتا – محمد إبراهيم فزاع 11 ألفا و 693 صوتا – عيسي عبد الحميد عيسى 11 ألفا و 19 صوتا – عمر هريدي 10 آلاف 793 صوتا – ربيع جمعه رزق 10 آلاف و 715 صوتا – محمود علي مصطفى 10 آلاف و 608 أصوات – سيد جابر عبد العال 10 آلاف و 437 صوتا – أحمد أسامة محمد 10 آلاف و 420 صوتا – وعمرو إبراهيم محمد 10 آلاف و 314 صوتا – محمد إبراهيم علي عيسى 10 آلاف و 228 صوتا – السيد حسن أحمد 10 آلاف و 196 صوتا – محمد راضي محمد مسعود 10 آلاف و 32 صوتا.

وقال المستشار الدكتور محمد أبو ضيف في كلمة استهل بها إعلان النتائج إن 612 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية أشرفوا على إجراء الانتخابات، يعاونهم 1072 من أمناء سر اللجان، وجرى توزيعهم على 488 لجنة اقتراع فرعية، و 37 لجنة عامة على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من النزاهة والشفافية، ليخرج المشهد الانتخابي بصورة حضارية يليق بمكانة نقابة المحامين بوصفها ركنا أساسيا من أركان العدالة في مصر.