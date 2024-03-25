لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟.. خبير اقتصادي يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

علق الخبير الاقتصادي، نديم السبع، محلل أسواق المال، على قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة "أزهري"، أن الفيدرالي كان أمام أمر واقعي في ظل معدلات التضخم، وانتهاء مرحلة الفائدة المرتفعة.

وأضاف أنه لا عودة للفائدة الصغيرة وستبقى المعدلات مرتفعة لفترة، وهذا ما دفع الذهب للارتفاع، وارتفاع المؤشرات الأمريكية.

وأشار إلى أن الذهب عاد ليعوض كل ما سبق، ونسب شراء البنوك المركزية للذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل التغيرات الجيوسياسية، وهذا أحد أكثر أسباب ارتفاع المعدن الأصفر.

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