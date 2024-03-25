حدث في 8 ساعات| المطرية تنظم أكبر مائدة إفطار جماعي.. واتفاق حكومي مع التجار لخفض أسعار السلع 30%

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهالي المطرية ينظمون أكبر مائدة إفطار جماعي والحكومة تتفق مع التجار لخفض أسعار السلع 30% بعد العيد.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال الـ 8 ساعات الماضية:

"حضور فلسطيني وأجنبي".. مصراوي ينشر تفاصيل مشاركة 30 ألف صائم في "إفطار المطرية"

كشف محمد مفتاح، أحد المنظمين لحفل إفطار المطرية، عن تفاصيل استعداد أهالي منطقة المطرية لإقامة أكبر مائدة إفطار في العالم وسط حضور أعداد مهولة من داخل وخارج المطرية

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الحكومة: اتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع 30% بعد العيد

اتفق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

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رئيس الوزراء: نتحمل الضرر الأكبر من الصراع الدائر في البحر الأحمر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة.

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مصر تنفذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تزامنا مع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان قطاع غزة،

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أسامة الأزهري وأشرف صبحي.. أبرز الحضور في حفل إفطار المطرية

أقيم حفل إفطار جماعي لأهالي المطرية للعام الـ10 على التوالي، إذ يحرص الأهالي على إقامة تلك الإفطار في هذا الشهر من كل عام عام بحضور عددا من المسؤولين والشخصيات العامة.

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وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في "إفطار المطرية": مصر علمت العالم المحبة والتسامح (صور)

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في "إفطار المطرية"، تلبية لدعوة أهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والذي يُعقد للسنة العاشرة على التوالي تحت شعار: "للسنة العاشرة.. جيرة وعشرة"

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