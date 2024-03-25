من بينها "كونجستال".. "شعبة الأدوية" تكشف تفاصيل سحب 13 دواء من السوق المصرية

كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل سحب 13 نوع دواء من الأسواق المحلية الفترة الحالية.

وقال "عوف" في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن سحب 13 دواء من السوق من بينها دواء نزلات ‏البرد الشهير "كونجستال" إجراءًا روتينيًا تتبعه هيئة الدواء المصرية للتأكد من كفاءة وفعالية الأدوية بعد تداولها في ‏الصيدليات‎.‎

وأضاف أن قرار "سحب كونجستال" ‏جاء نتيجة رصد بعض الأدوية غير المطابقة للمواصفات خلال التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة‎.‎

وأشار إلى أن قرار سحب دواء كونجستال لم يشمل جميع التشغيلات، بل رقم تشغيلة معينة فقط؛ بسبب مشكلة ظهرت أثناء ‏التحاليل، مشيرا إلى أنه في حال رصد أية أدوية غير مطابقة للمواصفات يجري سحبها من السوق وإبلاغ الأطباء ‏والصيدليات بذلك‎.‎

وأوضح أن الصيدليات ستقوم بمراجعة مخزونها وسحب التشغيلة المعيبة من السوق، في حين يقوم مفتشو هيئة الدواء ‏بمراجعة الصيدليات؛ للتأكد من التزامها بسحب هذه التشغيلة من الدواء واعدامها تحت إشراف الهيئة‎.‎

وقررت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول تشغيلات من دواء كونجيستال أقراص، الخاص بعلاج أعراض نزلات ‏البرد‎. ‎

وأوضحت هيئة الدواء أن التشغيلات الصادر لها قرار بالسحب تحمل رقم 230299، وهي من إنتاج شركة سيجما‎.