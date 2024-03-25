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BBC

مصر تنفذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

03:08 م الإثنين 25 مارس 2024

القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تزامنا مع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان قطاع غزة، استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومي 24-25 مارس 2024 تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التى يواجها الشعب الفلسطينى الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي.

القوات المسلحة المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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