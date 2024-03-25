افتتاح النسخة الـ13 من المنتدى الدولي ATOMEXPO بمنتجع سوتشي- روسيا

كتب- محمد صلاح:

افتتحت فاعليات المنتدى الدولي ATOMEXPO 2024 - 25 و26 مارس، اليوم الإثنين، بمدينة سوتشى الروسية في نسخته الثالثة عشرة، من الحدث الذي تم تنظيمه بدعم من شركة روساتوم.

ويجمع المنتدى تقليديًّا ممثلي السلطات العامة، والجهات الفاعلة العالمية في مجال الطاقة النووية، والخبراء الدوليين البارزين.

ويحضر أكثر من 4500 مشارك إلى المنتدى، بما في ذلك ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية.

ويتضمن برنامج المنتدى 40 مائدة مستديرة وحلقات نقاش، ومن بين الضيوف الرئيسيين رفيعي المستوى للحدث نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل تشوداكوف، ووزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزيرة الصحة الصربية الدكتورة دانيكا غروجيتشيتش.

وسيبث المنتدى، في 25 مارس، مباشرة من مدينة سيفيرسك في منطقة تومسك، التي تستضيف أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم. سيؤكد المرفق على الهواء أن وحدة التصنيع وإعادة التصنيع الخاصة به جاهزة للعمل لإنتاج الوقود النووي.

سيتبع البث جلسة عامة بعنوان "تمكين المستقبل النظيف"، يحضرها نائب المدير العام ورئيس إدارة الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزير الصحة الصربي الدكتورة دانيكا غرويتشيتش، ووزير الطاقة البيلاروسي فيكتور كارانكيفيتش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي الدكتور ألبارسلان بايراكتار، والمدير العام للرابطة النووية العالمية (WNA) ساما بلباو إي ليون، والمدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، ورئيس مجلس إدارة كازاتومبروم ميرزان يوسوبوف، والممثل الرئاسي الخاص للتنمية الرقمية ديمتري بيسكوف.

وسيضم AtomExpo احتفالات توقيع اتفاقات شراكة؛ فعلى مدار تاريخ المنتدى، كان هناك توقيع لأكثر من 500 اتفاقية بقيمة إجمالية قدرها 63 مليار دولار أمريكي.

وقال رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش مشاركته عبر الفيديو كونفرانس بفاعليات النسخة الـ١٣ من الإكسبو النووي بسوتشي الروسية الذي تنظمه شركة روساتوم الحكومية، إن منتدى Atomexpo حدثًا مهمًّا في التقويم العالمي للأحداث النووية؛ حيث يعد من أهم المؤتمرات في سياق البحث عن حلول مبتكرة للطاقة والمناقشات حول مستقبل الطاقة النووية.

ونوه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الشركة الروسية روساتوم تلعب دورًا مهمًّا ليس فقط في الاتحاد الروسي، ولكن أيضًا على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنه قام شخصيًّا بزيارة مواقع بناء العديد من المشروعات التي تقوم روساتوم بتطويرها في تركيا ومصر وبنغلاديش، معتبرًا أن هذه إنجازات عظيمة على المستوى الدولي.

وتعمل روساتوم على تطوير تقنيات مبتكرة: مفاعلات معيارية صغيرة، ومفاعلات الجيل 3+، ومفاعلات الجيل 4. قبل ثلاث سنوات، شاركنا معًا في صب الخرسانة الأولى في أساس أول مفاعل سريع مبرد بالرصاص في العالم، BREST-OD-300، مؤكدًا أنه ستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مثل هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديره التقنيات والجهود التي تستهدف المستقبل والتي يبدأ تنفيذها الآن.

وستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا في الأحداث النووية المهمة؛ مثل هذا المنتدى وسنكون دائمًا قريبين من أولئك الذين يركزون على تطوير الطاقة النووية.