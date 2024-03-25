وزير العمل يلتقي اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، بحضور الدكتور أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب؛ لبحث ومناقشة مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030"، والذي أطلقه وزير العمل منتصف شهر يناير 2024 الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضحت "العمل"، وفق بيانها، اليوم الإثنين، أنه من بين برامج مشروع مهني 2030 الخاصة بملف الصحة هي، مُساعد خدمات صحية، وجليس مريض، وجليس مُسن، وجليس أطفال، ومُساعد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي لقاء وزير العمل اليوم، مع مُمثل وزارة الصحة؛ في إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الإهتمام المُشترك في مجال التدريب المهني، حيث يُعلن وزير العمل في كل إجتماعاته الخاصة بـ"مهني 2030"، عن طموحه بالإعلان عن مُخرجات ونتائح هذا المشروع مع احتفالات الدولة المصرية بعيد العمال مايو المُقبل.

وجدد وزير العمل خلال اللقاء على الـ7 أهداف لمشروع مهني 2030، وهي :

1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".

6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص.

7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

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