شاكر يترأس اجتماع مجلس إدارة "الطاقة الجديدة" لمناقشة موازنة 2024- 2025

كتب- محمد صلاح:

عقد مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم الإثنين، جلسته الأولى لعام 2024 برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، والتي قدرت بنحو 7.799 مليار جنيه مصري، موزعة على نحو 4 مليارات جنيه موازنة جارية، ونحو 3.7 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) ، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030 .

واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضٍ إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 ألف كيلومتر مربع، بصدور قراري رئيس الجمهورية رقمَي 591 لسنة 2023 لمساحة نحو 47 كم2 ناحية محافظة أسوان و39 لسنة 2024 لمساحة نحو 10 كم2 ناحية محافظة الوادي الجديد، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تشهد أسواقه زخماً عالمياً متزايدًا، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالي قدرات نحو 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح+ 51 جيجاوات شمسي)، بالإضافة إلى توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى نحو 11 ألف ميجاوات شمسي، والتي سوف يتم إنشاء جزء منها في الأراضي المخصصة الجديدة .

واستعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة أداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة .

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة؛ لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح، مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة .