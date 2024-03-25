اقتراح برغبة لأرشفة أملاك الدولة لحمايتها من التعديات -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، إن ملف حماية أملاك الدولة من التعديات والحفاظ عليها واستغلالها بالصورة الصحيحة، يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الحفاظ الحقيقي على أملاك الدولة على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، يتطلب وضع آلية مناسبة تتضمن الحصر الشامل لجميع أملاك الدولة.

وقال حنفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، إنه سوف يتقدم باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ يتمثل في أرشفة جميع أملاك الدولة، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بتكليف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بتشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة تكون مهامها الحصر الشامل والحقيقي لأملاك الدولة على مستوى الجمهورية؛ ليكن هناك أرشيف وسجل شامل يتضمن هذه الأملاك.

وتابع النائب: على أن تتولى اللجان المشكلة وضع خطط واستغلال هذه الأملاك في إقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها؛ للاستفادة منها مع إعطاء أولوية قصوى لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمليكها للشباب؛ للحد من مشكلة البطالة، خصوصًا لدى شباب الخريجين على أن تضع الحكومة السياسات التمويلية من خلال التعاون مع البنوك الوطنية للبدء في إقامة مثل هذه المشروعات التي توفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب ولكل الراغبين في الحصول على فرص العمالة.