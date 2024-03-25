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BBC

طقس ودرجات حرارة.. "الأرصاد" تعلن موعد التغير وانقلاب حالة الجو

11:10 ص الإثنين 25 مارس 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الثلاثاء 26 مارس 2024 وحتى الأحد 31 مارس، تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء؛ ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وقالت "الأرصاد"، وفق بيانها، إن حالة الطقس بدءًا من الغد الثلاثاء وحتى الخميس، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من غرب وشمال البلاد وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الهيئة"، أنه يسود حالة الطقس اليوم، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة العظمى اليوم على مناطق الجمهورية، كالآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٢٤ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٢٣ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية.

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درجات حرارة الطقس انقلاب حالة الجو الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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