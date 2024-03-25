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BBC

برلمانية تشيد بموقف القيادة السياسية ورفضها لتهجير أهالي غزة

06:32 ص الإثنين 25 مارس 2024

النائبة ريهام عفيفي

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كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ أهمية اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، و"أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، والذى تناول تطورات الوضع داخل قطاع غزة ،والجهود المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار .

وقالت البرلمانية، إن مصر حريصة علي تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى الأعزل وسط صمت دولي مستمر .

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أهمية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لإغاثة المنكوبين، سواء بالطريق البري أو من خلال الإسقاط الجوي.

وقالت: "الوضع الإنساني والصحي داخل قطاع غزة كارثي وهناك تقارير دولية تشير إلى تعرض أهالي غزة للمجاعة بهدف ترك اراضيهم والانسحاب منها".

وناشدت المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين داخل قطاع غزة من القصف المستهدف .

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