بعد زيادة الوقود.. "الكهرباء" تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار شرائح الاستهلاك

كتب- محمد صلاح:

نفى مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تم تداوله من شائعات بشأن اعتماد شركات التوزيع زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير معلنة وسرية بحسب ما وصفه البعض، مؤكدًا أن هذا الكلام عاري تمام من الصحة والعمل مستمر بأسعار الشرائح مستمر حتى شهر يونيو المقبل لحين الإعلان عن أي قرارات جديدة.

وأكد المصدر، لمصراوي، أن الحديث عن إعلان زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء سابق لأوانه ولا يوجد أي مستجدات في هذا الملف تحديدًا لأن أي قرار يكون من خلال مجلس الوزراء فقط.

وأشار إلى أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حاليًا ارتفعت بعض الشئ بالإضافة أيضًا للزيادات الجديدة التي اعلنتها الحكومة المصرية في أسعار الوقود المختلفة وخاصة السولار والمازوت والغاز الطبيعي.

وفي شهر يناير الماضي، أقرت وزارة الكهرباء زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الاستخدام المختلفة اعتبارًا من شهر يناير وحتى 30 يونيو بنسبة تراوحت بين 16و26%.